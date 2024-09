En presidente de España, Pedro Sánchez, calificó como inexplicable e inaceptable, la exclusión del Rey Felipe Sexto de la ceremonia oficial de toma de posesión de Claudia Sheiunbaum como la nueva mandataria de México.

“Pero el Gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe de Estado. Un jefe de Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión, en todas las tomas de posesión como príncipe y también desde que el Rey y el jefe del Estado de España. Por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos, no solamente inaceptable sino absolutamente inexplicable”.

Pedro Sánchez, expresó su frustración no solo por el nivel de relación entre México y España, sino porque el desaire diplomático proviene de un gobierno que se dice progresista.