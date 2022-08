Los tramos uno, dos y tres del Tren Maya ya cuentan con el visto bueno, desde el punto de vista arqueológico, y el cinco va muy avanzado, así lo informa el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto.

“En cuanto al tramo uno, dos y tres, ya tenemos el 100 por ciento de vistos buenos de obra en la troncal, es decir en las vías, y estamos trabajando en obras complementarias para su prospección y salvamento arqueológico. En el tramo cinco norte ya llevamos un once por ciento de avance y en el tramo cinco sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89 por ciento de avance”.

Por otro lado, comentó, ante la inquietud de ambientalistas, que la zona arqueológica de Xcabal, la cual no está abierta al público, no será afectada por el Tren Maya, pues se encuentra a más de 20 kilómetros de la obra. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)