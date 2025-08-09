El Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) inauguró su nueva Área de Radioterapia, equipada con un acelerador lineal de alta energía, adquirido por 100 millones de pesos.
Este equipo de última generación permitirá atender entre 70 y 80 pacientes diarios, una vez concluida la capacitación del personal.
De acuerdo con especialistas, la tecnología ofrece mayor precisión en las terapias contra cáncer cervicouterino y de endometrio.
Se prevé que el servicio beneficie a pacientes de todo el estado de Jalisco.
Inauguran área de radioterapia en IJC con equipo de alta precisión
