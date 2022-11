Este sábado a un día para el inicio del Mundial se inauguró la Casa México en Qatar, donde los aficionados mexicanos podrán ser asistidos durante su instancia en la Copa FIFA.

Estuvieron en la ceremonia, el dirigente de la Federación Mexicana de Futbol Yon de Luisa, Marcelo Ebrard casiller de México y el ex jugador Jared Borgetti.

Ebrard aprovechó el momento para pedir a los mexicanos un mejor comportamiento en las calles de Qatar.

“México es conocido como un pueblo alegre y respetuoso, ese tipo de cosas no se deberían de repetir, porque no somos nosotros. En Qatar hay de todo, se puede comprar, hay que respetar”. (Por Martín Navarro Vásquez)