Con una capacidad para recibir hasta mil 500 toneladas por día, esta tarde se inauguró formalmente la nueva estación de transferencia Tonalá Oriente, la cual recibirá la basura de al menos cuatro municipios sin que ésta tenga que quedarse almacenada. Al respecto habla el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez.

“Hoy estamos entregando una planta totalmente amiga con el medio ambiente, aquí no se puede quedar 1 kilo más de 24 horas, aquí hay una planta tratadora, no porque vaya a haber deshechos, o lixiviados, es porque la Norma es nos obliga, aquí hasta el procurador que es el experto en estos temas de tenerla, esta planta tiene una capacidad para hacer trasvase de mil 500 toneladas cada 24 horas, aquí podemos dar el servicio a estos 4 municipios”.

La inversión en total de la nueva estación de transferencia fue de aproximadamente 150 millones de pesos. Ahí se recibirán residuos de municipios como Juanacatlán, El Salto, Tonalá y Guadalajara, quienes en un periodo no mayor a las 24 horas deberán trasladarlos a sus respectivos vertederos. (Por Edgar Flores Maciel)