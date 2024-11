Fue inaugurada hoy la segunda Unidad de Medicina Familiar del IPEJAL en la zona de La Normal, a un costado de las oficinas centrales del organismo.

Atenderá en una primera etapa a seis mil pensionados que se atienden actualmente en la unidad de Federalismo, para llegar a 21 mil derechohabientes.

El director del IPEJAL, Héctor Pizano, indica que entre los pendientes deja la reforma a la Ley de Pensiones del Estado que no se pudo concretar.

“Pendientes importantes para mí, vamos a dejar un proyecto para un hospital de especialidades que creemos que es importante. Unas propuestas de reformas que dejaremos la semana que entra -¿Las mesas de diálogo no funcionaron?- Para mi sí dejamos ya una iniciativa que será posible que las retomen los diputados, son seis puntos que están conciliados, que están por unanimidad acordados y será motivo de que en esta próxima legislatura que está en funciones los puedan retomar”.

Admite que deja 60 de las llamadas pensiones doradas que obtienen arriba de 125 mil pesos mensuales y que no pudieron tocarse por un dictamen de la Suprema Corte. (Por Claudia Manuela Pérez)