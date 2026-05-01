La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, encabezó la inauguración del Sendero Seguro Casco San Juan, en Chalco, Estado de México, un corredor peatonal de 380 metros sobre la calle Insurgentes que conecta servicios de salud, educación y espacios públicos de la zona.

La obra forma parte del programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”, que abarcó 200 kilómetros y 144 vialidades en 10 municipios del oriente mexiquense, con la instalación de más de 7 mil luminarias Led, murales y rehabilitación de fachadas.

La iniciativa beneficia a 6 millones de personas y busca reducir riesgos para peatones, con énfasis en mujeres, menores, adultos mayores y personas con discapacidad.