Fueron alrededor de mil hectáreas las siniestradas en los dos incendios que afectaron al bosque de la Primavera la semana pasada: 500 en el paraje Los Volcanes y otras 500 en el Latillas indica que secretario del Medio Ambiente, Jorge Israel García.

Comenta que el parecer no hubo daños de consideración en flora y fauna.

“El análisis de severidad está en proceso, lo que sí puedo asegurar es de leve a muy leve. La verdad es que la zona afectada fue principalmente hojarasca, material combustible, suelo, el arbolado no fue mayormente afectado, pero estamos en ese análisis”.

El funcionario niega que no se hayan realizado trabajos preventivos en el bosque de La Primavera para prevenir incendios como líneas negras y quemas prescritas, como lo denunciaron bomberos forestales. (Por Claudia Manuela Pérez)