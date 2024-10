Los incendios registrados en los últimos días en tiendas de autoservicio y talleres de autos en Zapopan, no están relacionados, adelanta el Gobierno de Jalisco.

El mandatario, Enrique Alfaro, indica los avances en las investigaciones.

“En principio lo que podemos decir es que el tema de los talleres y el tema de las tiendas responden a logícas distintas. En el caso de las dos tiendas el incendio se inicia en una de las dos tiendas de alta flamabilidad, no se usaron acelerantes para el incendio, simplemente en la zona de colchones prendieron el fuego y éste se propagó rápidamente”.

Lo que se va a hacer es revisar los videos, ya hay una operativo de prevención implementado con las policías en el Área Metropolitana, no sabemos quién pueda estar todavía de estos hechos”.

Destaca que no hubo omisión de los negocios y actuaron conforme a los protocolos, por ello no hubo fallecidos ni lesionados. (Por Claudia Manuela Pérez)