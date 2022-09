Luego de la designación del regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, como presidente del Consejo de Delegados de Morena Jalisco, militantes de esta fuerza política señalaron que sus nuevas actividades no afectan su desempeño dentro del Ayuntamiento, no obstante, el estatuto interno de Morena prohíbe que personajes con cargos directivos en el partido puedan desempeñar al mismo tiempo labores como funcionarios.

El Artículo 8 del estatuto cita que los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.

Recientemente se dio a conocer que Lomelí es el regidor que más faltas y licencias ha solicitado en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Incluso este lunes no acudió a la rueda de prensa semanal que realiza la fracción, pus según compartió en redes sociales, se encontraba en Hidalgo para la toma de protesta del nuevo gobernador Julio Menchaca.

Pidió licencia sin goce de sueldo para ausentarse. (Por Héctor Escamilla Ramírez)