Policías de Guadalajara se dicen inconformes porque les fue informado que durante las próximas tres quincenas les serán descontados de su sueldo 50 pesos que será destinado como donativo para la Cruz Roja.

A los elementos se les dijo que si alguno no quería cooperar debía informarlo por escrito este mismo jueves para que no se le hiciera el descuento.

“Creemos que la Cruz Roja es un órgano importante pero en lo que estamos en desacuerdo es que se nos quite de esta manera dinero de nuestro sueldo para donarlo, que se nos haga un descuento totalmente ilegal, que no se nos tome en cuenta. Simplemente se nos dijo tienen que donar y se acabó”.

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que los policías no cuentan con la información adecuada y que el descuento propuesto es de 60 pesos diferido en tres quincenas.

Aún así quienes no estén interesados en aportar pueden hacerlo de conocimiento de la corporación. (Por José Luis Escamilla)