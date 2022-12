La firma del acuerdo donde el Gobierno de Jalisco autoriza 304 millones de pesos para incrementar sueldos y prestaciones a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, recibió críticas de trabajadores sindicalizados de la institución, pues acusan que dicho incremento debió autorizarse a principios de año y no hasta finales de 2022.

Lo explica el líder del Sindicato único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, José de Jesús Becerra Santiago:

“De hecho somos el último estado en el país en firmar ese convenio. Con el riesgo de firmarlo a estas alturas de que ese dinero se tenga que regresar a la Federación por no haberse ejercido oportunamente”.

A decir del dirigente, no es que se le esté dando un dinero adicional a los trabajadores, sino que es una obligación que ya estaba adquirida con la federación y el gobierno del Estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)