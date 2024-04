Los recursos de cuentas inactivas que manejan las afores alcanzan más de 41 mil millones de pesos, pero por Ley deberían haber sido traspasadas ya al Seguro Social, así lo informa el director del IMSS, Zoé Robledo.

“Son 41 mil millones de pesos. De lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional, el IMSS es el custodio para que cuando una persona reclame después, se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genera intereses al Seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento para llegar al ciento por ciento de las personas que se están jubilando”.

Robledo Aburto aclaró además, que las cuentas de personas mayores de 70 años que siguen laborando no se consideran inactivas y en la reforma de pensiones que se discute en San Lázaro, se aclaró que estos recursos no formarán parte del Fondo del Bienestar. (Por: Arturo García Caudillo)