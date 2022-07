Aunque aún no puede darse como un hecho, hay indicadores de que la pandemia de Covid está desacelerando, así lo comenta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Estos indicadores, los distintos indicadores que tenemos de actividad epidémica empiezan a mostrar reducción. Ojo, todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo, todavía no es eso. Pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores”.

Al momento la hospitalización indica que hay 18 por ciento de ocupación de las camas generales para Covid, cinco por ciento de camas con ventilador y un promedio diario de 33 fallecimientos por esta causa. (Por Arturo García Caudillo)