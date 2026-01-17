Autoridades de Indonesia activaron un operativo de búsqueda para localizar un avión operado por Indonesia Air Transport, en el que viajaban diez personas, que perdió contacto cuando se aproximaba al aeropuerto de la ciudad de Sulawesi del Sur.

El Control de Tráfico Aéreo detectó que la nave no seguía la trayectoria correcta y, tras emitir instrucciones para que corrigiera se perdió la comunicación con los pilotos.

La búsqueda se concentra en las montañas y participan helicópteros de la Fuerza Aérea.

Las labores aéreas se vieron limitadas durante las últimas horas en esa región del planeta por malas condiciones climatológicas.