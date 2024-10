Aunque en años previos las celebraciones del Halloween han provocado actos vandálicos contra el transporte público, dejando a cientos de usuarios varados, los industriales de Jalisco aún analizan sí deberán tomar medidas extraordinarias para sus trabajadores.

El coordinador de los industriales, Antonio Lancaster Jones, señaló que en el sector no hay tantas afectaciones porque en la mayoría de las empresas del sector los empleados salen más temprano.

“Porque la mayoría también de las empresas salen 5:00 o 6:00 y el turno de la noche es lo que tenemos que ver y es lo que estamos revisando y si vemos alguna necesidad lo vamos a ver en las próximas horas”.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco emitió un comunicado para exhortar a la población a realizar festejos de Halloween que no pongan en riesgo la integridad física de las personas y que no afecten el patrimonio de terceros. (Por José Luis Escamilla)