Porque en Jalisco hay 300 mil 749 personas cuya credencial de elector se encuentra vencida, el Instituto Nacional Electoral iniciará a partir de este fin de semana una campaña intensiva para que la gente tramite este documento oficial y pueda participar en el proceso electoral de 2024. El plazo máximo para realizar el trámite será el próximo 22 de enero. Lo explica Leopoldo López, vocal del Distrito 8 del INE:

“A partir de este sábado se van a abrir ya algunos módulos de atención ciudadana, en un horario de nueve a cuatro de la tarde; este año derivado de la campaña anual intensa se hace un reforzamiento para la credencialización de la ciudadanía”.

No sólo basta con que la gente vaya a realizar su trámite, sino que acudan a recoger su documento. En este momento hay tres mil 292 credenciales que se tramitaron y no se recogieron; si para marzo de 2024 no van por ellas, serán destruidas.

El funcionario electoral señala que en Jalisco hay 51 mil credenciales disponibles para entrega en Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)