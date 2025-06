El INE anuló el triunfo de 46 candidatos a magistrados y jueces, 45 de ellos por no cumplir con el requisito de tener ocho de promedio en la licenciatura en Derecho o nueve en la especialidad; y uno por estar preso por abuso sexual infantil.

De acuerdo con lo aprobado por el Instituto Nacional Electoral, tres magistrados y seis jueces electos no cumplieron con el promedio de ocho, mientras que 21 magistrados y 15 jueces no acreditaron el promedio de nueve en las materias relacionadas con la especialidad a la que postularon.

Sus cargos fueron declarados vacantes.