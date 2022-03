El INE Jalisco no pondrá en riesgo a ningún ciudadano o funcionario de casilla, durante el proceso de revocación de mandato que se realizará en todo el país el próximo 10 de abril, asegura el vocal ejecutivo en la entidad, Carlos Manuel Rodríguez.

“Ya tenemos puntos muy identificados, particularmente en el Distrito 19, allá en la zona con Michoacán donde se declaró nula una elección municipal. Lo que si quiero decir, no se pondrá en riesgo la seguridad de ningún ciudadano o ciudadana ni personal del Instituto Nacional Electoral”.

Y es que el INE no pierde de vista el riesgo que representa la colindancia con Michoacán, donde se ha recrudecido la violencia por la actuación de la delincuencia organizada. (Por Gricelda Torres Zambrano)