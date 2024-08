Por mayoría, el Consejo General del INE aprobó la sobre representación de Morena y sus aliados el PT y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, concediéndoles la mayoría calificada con 364 curules. Las razones de esta decisión las explica la consejera Carla Humphrey.

“Nuestro sistema es mixto con un componente mayoritario predominante y sí, se generan distorsiones, háganse cargo las y los legisladores de este tema; tercero, la asignación de curules por via de RP se hace por partido político, así lo ha interpretado la propia Sala Superior, no por coalición, por lo tanto, con este acuerdo ningún partido político está fuera de los límites de la sobre representación; cuatro, no hay transferencia de votos, se llama convenios de coalición”.

Cabe destacar que para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados se necesitan 335 curules. (Por Arturo García Caudillo)