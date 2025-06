Con los honores a la bandera dio inicio de manera formal la histórica jornada electoral de este domingo, en la que se llevará a cabo la primera elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Por tal motivo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó.

“Hoy no sólo votaremos por personas, no sólo buscamos perfeccionar y ampliar nuestra democracia, votamos por un sistema de justicia que refleje la diversidad y la voluntad de México. Cada boleta depositada será un acto de confianza en el que las personas juzgadoras que interpreten nuestras leyes, las magistraturas que revisen sus resoluciones y las y los ministros que deliberen en la Corte lo harán con la legitimidad que otorga el voto popular. Hoy no sólo elegimos personas, elegiremos el tipo de justicia que queremos para nuestro país”.

Por ello invitó a los ciudadanos a votar y a hacerlo con la convicción de que nuestra participación transforma. (Por Arturo García Caudillo)