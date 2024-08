El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral estuvo cerca de quedarse fuera del Senado, sin embargo, el Consejo General del INE rechazó la solicitud del PAN para considerarlo prófugo de la justicia, lo que hubiera motivado dejarlo fuera de las listas como plurinominal. Es la voz de la consejera Dania Ravel.

“Arriba a la conclusión el proyecto que esta persona por diversos motivos no es prófuga de la justicia y a mí ese punto de vista, y como lo he dicho en otros casos que hemos conocido aquí, como el de Javier Cabeza de Vaca, me parece que no tenemos competencia para determinar si una persona es o no prófuga de la justicia y en su caso se tendría que determinar por otra autoridad, por una autoridad judicial”.

Una vez superado este asunto, los consejeros declararon la validez de la elección y entregaron las constancias de senadurías plurinominales. (Por Arturo García Caudillo)