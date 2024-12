Hagan cuentas y decidan qué clase de proceso quieren, así respondió la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz a la solicitud de diputados para recortar el presupuesto para la elección Judicial.

“No es caprichoso y les decimos, en el 2024 el proceso electoral nos costó cerca de 14 mil millones de pesos. Entonces, piensen que este proceso electoral judicial federal extraordinario e inédito va a costar más o menos lo mismo y estamos haciendo ya una serie de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de un base cero. Cuando nos dicen qué le pueden bajar. No, Congreso de la Unión, ustedes díganos cuántos recursos consideran indispensables, necesarios para que el Instituto Nacional Electoral esté en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrada”.

No es un asunto de pesos y centavos, agregó, es un tema de valor y de determinar cuánto cuesta una elección judicial. (Por Arturo García Caudillo)