En Jalisco no se registró fraude ni en la elección federal ni local, pero será el Tribunal Electoral el que deba calificar las presuntas irregularidades con las que Morena impugnará los resultados a la gubernatura del pasado dos de junio, indica el delegado del INE, Luis Zamora Cobián.

“No, no, no de ninguna manera, fraude, por el amor de Dios -¿En lo local?- Y federa. Yo me dedico, pero es la misma entidad, es la misma entidad pero estuvimos hombro a hombro toda la jornada electoral. Lógico, cuando empezaron los cómputos ahí sí hay una separación porque ya generas el arbitraje de la elección de parte de la autoridad administrativa de manera individual”.

Por lo pronto, la Alianza Sigamos haciendo Historia en Jalisco, impugnará entre viernes y sábado, la elección a la gubernatura. (Por Gricelda Torres Zambrano)