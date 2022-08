El Instituto Nacional Electoral es perfectible, pero también es funcional y eficiente, asegura la consejera del INE, Dania Ravel.

“Eso no quiere decir, también quisiera que no se me malinterpretara, que todo en el INE es perfecto, por supuesto que no es así, al contrario, todo es perfectible. Sin embargo, hay que reconocer también que la ciudadanía tiene una gran confianza en el Instituto Nacional Electoral y le ha evaluado bien. La confianza ciudadana tan sólo este año, en el INE, según diversas encuestas, oscila entre el 59.6 por ciento y el 71 por ciento de la ciudadanía. Esa confianza está basada en resultados. En pocas palabras, el INE es perfectible, pero también funcional y eficiente”.

Por ello, añadió, de llevarse a cabo una reforma electoral, esta tendría que centrarse en fortalecer la democracia y la confianza ciudadana. (Por Arturo García Caudillo)