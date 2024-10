Los 13 mil millones de pesos calculados para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, está perfectamente sustentada, responde la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al llamado de la Primera Mandataria de la Nación, para que se reduzca la solicitud de presupuesto para el 2025.

“Del presupuesto, al menos, en lo que a mi respecta Les puedo decir que no hay un sólo centavo que no esté relacionado con una atribución, un mandato constitucional. No hay nada que se invente, esto tiene un respaldo efectivamente acompañado, por ejemplo, por el órgano interno de control todo el proceso de presupuestación. No dejamos nada sin revisar sin ser minuciosas, sin ser acuciosos en la información y hasta este memento el presupuesto que está presentando el Instituto tiene el debido respaldo”.

Sin embargo, aclara, habrá de hacerse una revisión detallada para, si es posible, ajustar lo más que se pueda el presupuesto. (Por Arturo García Caudillo)