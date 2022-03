A pesar de la escalada de violencia en varias regiones de Jalisco y que por ejemplo, en Jilotlán de los Dolores no se han podido realizar las elecciones municipales extraordinarias debido a la inseguridad, el Instituto Nacional Electoral no ha detectado de momento focos rojos que pudieran afectar el desarrollo de la consulta de revocación de mandato.

El consejero Ciro Murayama señaló que en Jalisco se instalarán tres mil 872 casillas el 10 de abril. Explicó que compete a otras instancias garantizar la seguridad en procesos como este:

“Las zonas más difíciles para instalar una casilla no son las que se pensaría que tienen que ver con la inseguridad sino que son los barrios residenciales donde la gente no te abre la puerta”.

Señaló que en Jalisco no hay quejas contra funcionarios por realizar promoción de la consulta de revocación de mandato o favorecer un resultado y señaló como positiva la acción del regidor Carlos Lomelí que optó por pedir licencia a su cargo para no violar la ley al promocionar el ejercicio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)