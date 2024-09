El Instituto Nacional Electoral aún no ha recibido la notificación sobre la suspensión decretada por un juez para no avanzar en la implementación de la reforma judicial, así lo explica la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“No hemos sido notificados aún de la suspensión y en caso de que sea notificada la suspensión habrá análisis jurídico para que el consejo tome decisión. —¿Cuándo convocaría a consejo? —Yo esperaría la notificación primero, que nos llegue a ver en qué términos viene y jurídicamente adoptar la postura”.

Por ello reitera que la decisión no es de ella, sino que depende de los once consejeros, quienes hace un par de días dieron inicio al proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros. (Por Arturo García Caudillo)