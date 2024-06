Aclara la consejera del INE, Dania Ravel, que no es posible, como lo pide la dirigencia de Morena, que el Instituto atraiga el cómputo distrital de la elección a la gubernatura de Jalisco.

“Y además, otra regla que es de oro y que incluso así está establecido en la legislación, no podemos ejercer estas facultades si ya, quien tiene la competencia empezó a hacer el propio ejercicio. No podemos nosotros hacer una facultad de asunción cuando ya se iniciaron con las etapas de la actividad que se pretende que se quiera asumir. Es importante que esto se diga así, el Ople de Jalisco está cumpliendo con su trabajo de hacer cómputos”.

Pero además, para que esto ocurra se requiere que la mayoría de consejeros del ople hagan la petición o que la mayoría de los consejeros del INE lo propongan. Además, esto implica contar con los recursos técnicos, económicos y humanos para ello. (Por: Arturo García Caudillo)