El Consejo General del INE responderá en la sesión de este jueves al Senado, que no tiene facultades para cancelar candidaturas en plena campaña, pues la propia reforma impidió que la autoridad electoral se involucrara en la revisión y aprobación de los perfiles, por lo que sólo pueden revisar la elegibilidad después de la elección y antes de entregar las constancias a los ganadores.

El Consejo General del organismo sostiene que no puede ceder a las peticiones de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para que sea el INE el que cancele las candidaturas en plenas campañas.

De acuerdo con las denuncias algunos aspirantes tienen vínculos con el crimen organizado, antecedentes penales y varios no cumplen el requisito de 8 de promedio de calificación en sus estudios.