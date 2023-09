A unos días de que el Pleno del Senado analice la viabilidad del CURP con fotografía, la consejera presidenta del INE, Gloria Taddei, asegura ser muy respetuosa de las atribuciones del Congreso de la Unión.

“Hay que ser muy respetuosos de las capacidades y de las atribuciones que cada orden de gobierno tiene. En este caso el Poder Legislativo en sus dos cámaras, la alta y la baja tiene capacidades de legislar en la materia poblacional. Me parece que hasta ahí hay que ser muy respetuosos y en adelante habría que integrar una mesa de diálogo, de intercambio de opiniones con este nuevo proyecto que se presenta para nuestro país, no es privativo de una persona, ni de dos ni de una institución, es algo que impacta en el país completo”.

De cualquier manera, el INE cuenta con todas las herramientas para proteger los datos personales de la ciudadanía y el hecho de que la Secretaría de Gobernación vaya a manejar su propio padrón, no tiene por qué influir en las garantías de protección con la que cuenta la credencial para votar con fotografía. (Por Arturo García Caudillo)