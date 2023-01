Los que ponen en riesgo la elección son los consejeros del INE, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras anuncio del INE de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B de reforma electoral.

“¿Cómo se va a poner en riesgo una elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. ¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto? ¿Que no son estos los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos?”.

Incluso, volvió a arremeter contra los organizadores de la marcha de febrero porque asegura la quieren para defender a García Luna. (Por Arturo García Caudillo)