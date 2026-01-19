La Comisión Permanente dará entrada a la iniciativa ciudadana en materia electoral promovida por el colectivo Salvemos la Democracia, así lo informa la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán.

“He recibido ya de manera formal el documento que establece que esta iniciativa que busca reformar cinco artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues ha cumplido con el requisito de Ley. Me han informado que se colma lo que establece la Ley con 136 mil 875 registros que fueron clasificados como apoyos válidos en la lista nominal de electores”.

Tras la revisión correspondiente, el INE envió su visto bueno a la Cámara de Diputados, que por encontrarse en periodo de receso, dejará por ahora el documento en la Comisión Permanente, que este miércoles la turnará de vuelta a San Lázaro. (Por Arturo García Caudillo)