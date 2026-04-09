El dato de inflación de marzo marca un punto de inflexión interesante porque comienza a capturar, de forma más tangible, los efectos del conflicto en Oriente Medio sobre los precios internos afirman expertos financieros.

La inflación al consumidor durante marzo creció 4.59 por ciento a tasa anual; un crecimiento mayor comparado con marzo del 2022, año en el que se resintieron los efectos del Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Los especialistas subrayan que no es la primera vez que la inflación en México refleja el impacto de una guerra, pero sí es uno de los primeros registros en este episodio específico donde ya se observan canales de transmisión más claros.