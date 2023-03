El Infonavit invertirá 15 millones de pesos en mejorar el entorno urbano en una zona de Tlajomulco que está por definirse con la autoridad municipal, informa el director sectorial de los Trabajadores, Mario Macías Robles.

Aclara que no se rehabilitarán viviendas, sólo entornos.

“Se va a llegar a un acuerdo, se va a conversar en qué tipo de acuerdo sería, si en tema de áreas verdes o lo que requiera alguna escuelas no sé. Es un tema que ya locamente la delegación y el Ayuntamiento habrán de decidir”.

Asegura que con los cambios del Infonavit acordados en el año 2020 ya no puede haber anomalías en la construcción de viviendas como sucedió en Tlajomulco, donde hay fraccionamientos enteros abandonados por falta de servicios. (Por Claudia Manuela Pérez)