Basta con ver el estado de calles, banquetas y vialidades para saber que Guadalajara no está hecha ni pensada para los ancianos, advierte David Leal Mora, jefe de Geriatría del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.

“Por ejemplo esta ciudad no está hecha para los ancianos. Es imposible que un anciano pudiera cruzar una avenida con el tiempo de los semáforos, no hay acceso a los edificios, no hay acceso en los baños. El transporte también es peligroso para los ancianos ¿no?”.

Al conmemorarse este 28 de agosto el Día Nacional del Adulto Mayor, usuarios refieren a Notisistema que el transporte público en Guadalajara es uno de los servicios públicos que más los discrimina e incluso maltrata. (Por Gricelda Torres Zambrano)