Tras darse a conocer la vinculación a proceso de una funcionaria del Comude tapatío por ordeñar las cuentas del OPD, la Contraloría del Ayuntamiento de Guadalajara anunció que el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió otro caso: la inhabilitación por 10 años de un servidor público del área de Tianguis, identificado como Zedrach Gómez Díaz.

Esta persona encargada del área de Recaudación en Tianguis y Espacios Abiertos recibía dinero de los comerciantes, pero no lo reportaba. Además de la inhabilitación, este exservidor público deberá cubrir el dinero que se quedó. En la voz la contralora Cynthia Cantero Pacheco:

“También se resolvió que se devolviera ese ingreso o ese dinero que se robó, y se lo robó porque no lo ingresó al ayuntamiento”.

La funcionaria también señaló que hay un funcionario del área de Construcción inhabilitado de manera temporal por pedir “mordidas” a cambio de agilizar trámites. De esta persona no se reveló el nombre porque existen dos denuncias todavía bajo investigación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)