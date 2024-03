Ante alrededor de dos mil personas reunidas en la plaza principal de Lagos de Moreno, el candidato presidencial de MC, Jorge Alvarez Máynez, inició su campaña con la promesa de que pacificará al país

-Y me duele que hoy la prioridad de estos partidos de la vieja política sea la campaña, sea el próximo cargo. Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco y en los próximos 90 días le daré la vuelta a la contienda presidencial, jugando limpio, jugando limpio, jugando derecho!A partir de hoy me va a conocer México!

Al admitir que la gente aún no lo conoce, sentenció que en 90 días le dará la vuelta a la contiende electoral. El candidato naranja estuvo acompañado por el dirigente nacional Dante Delgado y Pablo Lemus, pero el alfarismo de Jalisco le hizo el vacío. (Por Gricelda Torres Zambrano)