La Secretaría de Bienestar inicia a partir de hoy el proceso de migración de las tarjetas de los beneficiarios del programa de pensión universal. En una primera fase de hoy al 31 de enero, se iniciará con aquellos que reciben su pensión en Banamex. Los grupos que reciben esta pension son adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad.

Personal de la Secretaría de Bienestar acudirá a los domicilios a notificar a las personas la fecha en la que deberán acudir a los módulos a realizar el cambio. Si la persona no se encuentra deberán realizar su registro por internet. En la voz la delegada Katia Meave Ferniza:

“La documentación que deben de llevar es el acta de nacimiento legible, una Curp de reciente impresión, una identificación oficial vigente, también deben de llevar un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, un teléfono celular de ellos y también es preferible que lleven el de algún contacto”.

La persona a quien le cambien su tarjeta no debe entregar la del banco a ningún funcionario, debe conservarla. (Por Héctor Escamilla Ramírez)