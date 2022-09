Encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio inicio el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 212 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México. En este marco, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que a pesar de la resistencia de los opositores, la transformación sigue avanzando.

“Y que les quede claro a quienes aún están en contra del proceso de transformación: podrán criticarnos, no importa, este gran movimiento está en marcha y no se detendrá, porque la transformación no es obra de un solo hombre, es una obra cotidiana de millones de mexicanos. El Ejecutivo Mexicano es un instrumento del pueblo, el instrumento para hacer realidad los anhelos de la Nación”.

Cabe destacar que el desarrollo del desfile se detuvo para permitir los discursos de los integrantes del gabinete de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)