Este domingo inició el Segundo Serial de Carreras Atléticas “Corro porque quiero” con una primera etapa celebrada en la Hermosa Provincia de 5 kilómetros, en donde Inés Guerrero y Humberto Rivas se llevaron la victoria.

En total acudieron a la primera cita 2 mil atletas y el primer en llegar a la meta fue Humberto con tiempo de 17 minutos y 44 segundos.

“Muy feliz, no había tenido la oportunidad de participar en el anterior, es satisfactorio obtener la victoria. (La ruta) no estuvo pesada, la mayor parte fue bajada o plano, se prestó para correr bien. Es una excelente alternativa para acercar a la gente, que conozca su municipio y pues lo mejor es que es gratis”, dijo el ganador de la categoría varonil.

Por el lado de las damas la tapatía Inés Guerrero fue la más rápida con tiempo de 20 minutos y 41 segundos y comentó: “Me siento contenta y motivada para seguir entrenando. Estuvo bien, está pesada (la ruta) me canso porque son cinco kilómetros y es salir rápido y aguantar”. La segunda fecha del Serial será el domingo 30 de abril a las 07:00 horas en la Zona Santuario. (Por Martín Navarro Vásquez)