Para evitar que nos tome desprevenidos, el Gobierno de la República comenzará en febrero la implementación del Plan Nacional para el control del Dengue y otras arbovirosis, como explica el secretario de Salud, David Kersenobich.

“Ese es un plan que estamos implementando no en el momento álgido de los casos de dengue, sino ahora que precisamente el dengue va a la baja estamos empezando las medidas para tratar de contener el dengue y que no nos suceda a fin de año la alta prevalencia que hemos tenido de dengue”.

En febrero-marzo se implementa el plan; en abril se dota de insecticidas; en mayo se focaliza la estrategia con larvicidas, rociado intra domiciliario y nebulisaciones; y de junio a diciembre se intensifican las acciones donde haya riesgo y se libera un mosquito portador de una bacteria para que infecte a otros mosquitos y ya no sean transmisores de la enfermedad. (Por Arturo García Caudillo)