A partir de este lunes inicia el reparto de la pensión universal para adultos mayores, que por única ocasión, se pagarán dos bimestres en uno, con el objetivo que este programa social no se empate con las campañas electorales y se incurra un delito electoral. De nueva a cuenta será de manera alfabética y serán 12 mil pesos, equivalente a los bimestres marzo abril y mayo junio.

La delegada de programas sociales en Jalisco, Katia Meave Ferniza, hizo el llamado a los adultos mayores para ser precavido para evitar ser víctimas de la inseguridad.

“Y decirles que no tienen que retirar todo su dinero, esto también es importante, el dinero está seguro en sus cuentas, no tienen que disponer de todo el recurso, y pueden pagar con la tarjeta, pueden irlo retirando en partes como lo vayan necesitando”.

Otros pagos que se anticipan la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, y Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, así como la Beca Benito Juárez. (Por Héctor Escamilla Ramírez)