En la glosa del Cuarto Informe de Gobierno realizada hoy en el patio central del Congreso de Jalisco, diputados de oposición cargaron sus baterías contra el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida Morales.

Le preguntaron principalmente el destino de los excedentes de los recursos federales y el impacto del uso de la deuda que ha adquirido la actual administración.

Habla la diputada, Mara Robles.

“Le insisto a Juan Partida si está dispuesto o no a establecerá instalación de una mesa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, más asesores para hacer esa evaluación de impacto de la deuda que hasta ahora no se ha hecho a pesar de estar escrita en la ley, ¿si o no y con qué plazos y con qué metas?”.

El secretario de la Hacienda Pública reconoció que no tiene un estudio del impacto de la deuda. (Por Claudia Manuela Pérez)