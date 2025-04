El medallista olímpico en París 2024, Osmar Olvera, fue la gran sorpresa en el Complejo Acuático Metropolitano ya que al iniciar la actividad de la Copa Mundial de Clavados fracasó y no pudo avanzar a la final de la prueba de trampolín de los 3 metros varonil. Gabriel Vázquez y Juan Celaya tuvieron mejor puntuación y en automático Osmar quedó fuera debido a que no pueden avanzar tres clavadistas de un mismo país.

“No fue la mejor competencia, tuve dos clavados muy malos, pero así pasa a veces toca aprender. El apoyo de la gente se sintió increíble, lastima que no les pude dar la competencia que querían, pero esperemos aún me queda en equipo mixto y me queda en sincronizados, mentalizados para eso”, comentó Olvera sobre su eliminación.