En el Congreso del Estado se instaló la comisión especial que estará vigilando la operación del SIAPA y el suministro de agua potable. La Comisión empezó con desdén de los propios legisladores, pues participaron sólo cuatro de los siete diputados que conformarían dicho ente. El objetivo principal será vigilar la operatividad del organismo, pero también el tema del presupuesto y su ejecución. Lo explica la titular de la comisión, la diputada Mara Robles.

“Y esta comisión no es una comisión burocrática no es una comisión protocolaria, tenemos auténtico interés en que el problema del agua se resuelva el día de ayer vimos un anuncio gubernamental muy pomposo diciendo que todos los demás están solucionados cosa que nosotros celebraríamos si no fuera porque en la vida real nos encontramos con un agua insuficiente con un agua de baja calidad”.

Afirmaron que la comisión si tendrá acciones para resolver el tema del agua sucia que surte el SIAPA. (Por Héctor Escamilla Ramírez)