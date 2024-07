Estos 59 paquetes electorales forman parte de un grupo de 104 que aparecen en ceros en el cómputo municipal.

Los otros 46, aunque las actas marcaban “cero votos registrados”, aún así forman parte del cómputo final, pero estos 59 ni siquiera se tomaron en cuenta, o sus actas no estaban localizables.

Por eso los sacaron de la bodega del IEPC para su revisión.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Tomás Vargas, señala que la ley no obliga a terminar la revisión en un plazo.

“Eso no lo sabemos, no sabemos que sí que nos encontremos decirles un tiempo, pues sería mentirles, esa es la verdad la ley no marca alguna temporalidad para eso no marca un tiempo lo que importa es de que se cumple el principio de certeza como le venía diciendo”.

La recolección de los paquetes se hizo a la vista de los representantes de diferentes fuerzas políticas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)