En el estadio Hidalgo en juego de pocas emociones, Pachuca empató a cero goles con el América, en un encuentro donde al final lo lamentable fue el pleito que hubo entre porrista de los Tuzos y elementos de seguridad. Además, apareció la polémica arbitral con la expulsión a Carlos Moreno, portero de Pachuca, después de revisar la jugada en el VAR se perdona la roja y sanciona fuera de lugar en lugar de una fuerte falta sobre Henry Martín. De ello se quejó el técnico André Jardine.

“Del arbitraje, no se los especialistas, a mí me parece roja clara y molesta un poco en un partido decisivo como este. No soy especialista y quiero darme un día para analizar, para pensar, para no equivocarme”.

Para el juego de vuelta América con cualquier empate y triunfo avanza. (Por Martín Navarro Vásquez)