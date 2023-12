A partir de este vienes inició la venta de boletos para el servicio de pasajeros del Tren Maya, cuya inauguración en su primera etapa, se llevará a cabo el 15 de diciembre, como explica la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Bueno, ya todos sabían que hoy empezaba la venta de boletos, no tenemos exactamente, algunos andaban en 60 pesos el tramo, no los tenemos todavía con precisión, pero ya la gente está entusiasmadísima esperando comprar boletos para los primeros viajes. -¿Sesenta pesos el costo?- Eso es lo que dicen, pero no lo tenemos todavía preciso, por eso no lo queremos decir, pero yo creo que la gente lo va a pagar con mucho gusto, no va a ser nada que sea injusto. Creo que vale la pena conocer esta obra”.

La primera etapa, de Cancún a Campeche iniciará operaciones el 15 de diciembre; la segunda etapa el último día del año, de Cancún a Palenque; y la apertura total a finales de febrero de 2024. (Por Arturo García Caudillo)