Anuncia el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que el lunes darán inicio las inscripciones de la Beca Rita Zetina, para estudiantes de primero de secundaria.

“Para las y los estudiantes que acaban de ingresar a primero de secundaria, que este quince de septiembre no sólo les va a tocar dar el grito de Independencia, sino que también ya se tienen que inscribir en el sitio de becaritazetina.gob.mx para que les llegue ya su beca. Los estudiantes de primero de secundaria que están iniciando el ciclo, por favor inscríbanse a partir de este lunes en el sitio de becaritazetina.gob.mx”.

Asimismo, explica que la inscripción para los estudiantes de primaria iniciará en enero para los alumnos de cuarto, quinto y sexto y en septiembre del 2026 para primero, segundo y tercero. (Por Arturo García Caudillo)